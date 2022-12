Die beliebtesten Filme 2022 im Acherner Kino Tivoli

Am 11. Januar zeigen wir den Film „Wir könnten genauso gut tot sein“, der bei der Leipziger Filmmesse ausgezeichnet worden ist. Der Regisseur, der Produzent und zwei Schauspieler werden bei uns zu Gast sein. Interessant wird auch „The Menu“, am 15., 21. und 27. Januar. Am ersten Termin zeigen wir das englischsprachige Original mit Untertiteln – es hat sich inzwischen herauskristallisiert, dass das gut angenommen wird.