Für die Oberbürgermeisterwahl in Achern zeichnet sich ein dritter Kandidat ab. Der Fautenbacher Ortschaftsrat Thomas H. Merkt will „in dieser oder der kommenden Woche“ seine Bewerbung im Rathaus abgeben.

Merkt, der für die Fautenbacher Bürgerliste im Ortsteilgremium sitzt, will die Themen in Angriff nehmen, die OB Klaus Muttach (CDU) seiner Ansicht nach in zwei Amtsperioden vernachlässigt hat.

Dabei nennt er unter anderem „grüne Energie und günstigen Wohnbau“. Da sei vieles möglich, „man muss nur den Mut dazu haben“. Auch die Verkehrspolitik wolle er in den Mittelpunkt rücken, derzeit gebe es in Achern „alle 50 Meter ein neues Geschwindigkeitsschild“ an den Straßen. Er selbst habe sich für Tempo 30 in Fautenbach eingesetzt.

Merkt ist auf der kommunalpolitischen Bühne in Achern kein Unbekannter. Vor acht Jahren war er schon einmal gegen Amtsinhaber Muttach angetreten und hatte dabei mit knapp 20 Prozent mehr als nur einen Achtungserfolg erzielt.

Die notwendigen Unterstützerunterschriften für eine neuerliche Kandidatur habe er bereits gesammelt, sogar inzwischen fast doppelt so viele, wie gefordert seien. Es fehlten nun nur noch Bilder für die Bewerbung. Die zu machen, sei gerade „wettertechnisch ganz schlecht“.

Merkt will sich auch für die Jugend einsetzen, da werde derzeit „nur viel geredet und geredet“. Doch wenn es an konkretes Tun gehe, dann geschehe nichts. Merkt möchte mit seiner Bewerbung außerdem das Kandidatenfeld breiter aufstellen. Dass sich bisher nur zwei Personen gemeldet hätten, sei „ein wenig schwach“.

Wie berichtet, haben bislang die Offenburger Kulturamtsleiterin Carmen Lötsch und der Appenweierer Bürgermeister Manuel Tabor ihre Bewerbung erklärt und eingereicht. Beide sind CDU-Mitglieder, betonen aber ihre Unabhängigkeit. Die Acherner Parteien haben sich bislang noch nicht mit der Unterstützung eines Kandidaten oder einer Kandidatin zu Wort gemeldet.

Die Wahl in Achern ist am 17. September, eine mögliche Stichwahl unter den zwei Bewerbern mit den meisten Stimmen findet, falls nötig, am 8. Oktober statt. Dies ist der Fall, falls niemand im ersten Durchgang die dort erforderliche absolute Mehrheit erringt.

Die Amtszeit von Oberbürgermeister Klaus Muttach endet am 11. November. Bewerber für den ersten Wahlgang können sich noch bis zum Montag, 21. August, 18 Uhr im Acherner Rathaus melden.

Ein Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten können sich die Acherner am 7. September in der Großweirer Schloßfeldhalle machen, wenn der Acher- und Bühler Bote um 19 Uhr zum Kandidatenforum einlädt.