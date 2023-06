Meist ist es friedlich

Wie sich die Freibäder im Raum Achern dem zunehmenden Besucherstrom stellen

Ausschreitungen in Freibädern gab es auch im Ortenaukreis. In Kehl und im Juni 2023 in Offenburg. Im Raum Achern ist die Welt in Ordnung und genügend Personal gibt es auch.