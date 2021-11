Mutige Entscheidung

Trotz Corona: Die Kultur in Achern weiterlaufen zu lassen, ist gelebte Verantwortung

Die Stadt Achern muss sich entscheiden, was wiegt schwerer, die bedrohte Existenz der Kulturschaffenden oder die steigenden Corona-Inzidenzen? Reicht es, wenn sich alle an die Regeln halten? OB Muttach hält an den Veranstaltungen fest, das findet unser Autor das mutig.