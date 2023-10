Ein unbekannter Dieb hat am Donnerstagnachmittag ein dort abgeschlossenes Mountainbike gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Ein Mountainbike, das am Bahnhof in Achern abgestellt war, hat eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 15.40 Uhr und 22.30 Uhr. Die Polizei teilte mit, dass das weiß-blaue Fahrrad der Marke Ghost mit einem Kettenschloss gesichert war.

Das Fahrrad ist 1.700 Euro wert

Den Wert des gestohlenen Fahrrads schätzt die Polizei auf circa 1.700 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.