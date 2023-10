Diebe brechen in Wohnung in Achern ein und stehlen 1.000 Euro

Einbrecher haben am Dienstagabend in einer Wohnung in Achern über 1.000 Euro und möglicherweise auch weitere Objekte gestohlen.

In eine Wohnung in der Schillerstraße in Achern sind Unbekannte am Dienstagabend zwischen 18.30 und etwa 21.30 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher mit einem Werkzeug die Fenster eingeschlugen, um sie dann von innen zu öffnen. In der Wohnung stahlen sie über 1.000 Euro.

Unklar ist, ob die Diebe auch Gegenstände stahlen

Die Polizei ermittelt gegenwärtig, ob neben dem Bargeld auch Gegenstände gestohlen wurden.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (0 78 41) 7 06 60 melden.