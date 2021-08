Diebstahl in Achern wird verhindert

Zwei Männer werden von einer Angestellten in Achern bei einem Diebstahl von Schuhen beobachtet. Die Zeugin reagierte schnell und schaltete die Polizei ein. Die beiden erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Ein 20-jähriger und 41 Jahre alte Mann haben versucht in der Hauptstraße in Achern am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Diebstahl zu begehen. Die beiden haben Schuhe entwenden wollen. Während der jüngere der beiden die Schuhe entwendete, stand der sein Komplize Schmiere, teilte die Polizei mit.

Eine Angestellte hatte die beiden dabei beobachtete und verfolgte die Männer. Die aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei und wenig später fanden sich die Diebe in Handschellen wieder. Das Duo sieht sich seit Montagnachmittag mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls konfrontiert. Da der 20-Jährige im Zuge seiner vorläufigen Festnahme Widerstand leistete, wird aus diesem Grund zusätzlich ermittelt. Verletzt wurde niemand.