Diebstahl in Tiefgarage in Achern - Unbekannte zerstechen Autoreifen

Zu einem Diebstahl in einer Tiefgarage in Achern ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen. Der noch unbekannte Täter wird wegen Diebstahl und Sachbeschädigung gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, stahl der Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in einer Tiefgarage in der Danziger Straße in Achern einen Geldbeutel aus einem unverschlossenen Wagen. Außerdem soll der Täter den linken Vorderreifen des Wagens zerstochen haben.

Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 180 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.