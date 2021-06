DLRG am Achernsee ist fit für den verspäteten Saisonbeginn

Die Ehrenamtlichen von der DLRG schieben wieder Wache am Strandbad und sind in der gesamten Region im Einsatz. Die Rettungsschwimmer machen sich Sorgen, weil es immer mehr Kinder gibt, die nicht schwimmen können.

Die Sonne knallt auf die Liegewiese am Achernsee. Hunderte Menschen genießen das gute Wetter oder flüchten vor der Hitze in das Wasser. Die Rettungsschwimmer der DLRG Achern sitzen, wie an jedem Wochenende, vor ihrem Wachhäuschen und überwachen das sommerliche Treiben mit Adleraugen – immer bereit, sich in das Wasser zu stürzen und einen Ertrinkenden zu retten.

„Das Strandbad wird schon wieder sehr gut genutzt. Bei gutem Wetter haben wir bereits rund 2.000 Badegäste an einem Tag“, schätzt Marco Ott, stellvertretender Einsatzleiter bei der DLRG.

Auf den verspäteten Saisonbeginn vor drei Wochen vorbereiten konnten sich die Rettungsschwimmer aufgrund der Corona-Maßnahmen nur bedingt. „Wir haben seit Ende September nicht mehr in der Halle trainiert. Lediglich der Einsatzgruppe ist seit einem Monat das Training wieder erlaubt“, erklärt Ott.