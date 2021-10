Training in der Pandemie

DLRG Achern steht vor Problem: Es gibt nicht genug Hallenzeiten für die Rettungsschwimmer

Für den Nachwuchs der DLRG Achern gibt es keine festen Trainingszeiten mehr. Im Schwarzwaldbad in Bühl will man lieber einheimische Vereine und Bürger schwimmen lassen. Langfristig könnte so die Einsatzfähigkeit der Rettungsschwimmer in Frage stehen.