Doppelter Treffer für leukämiekranken Rudolf Heidler aus Achern

„Das ist ein Geschenk für ein neues Leben“, meinte Bernd Roloff, der in den vergangenen Wochen immer wieder seinen leukämiekranken Freund Rudolf Heidler zu den Arztterminen gefahren und ganz nah bei ihm und seiner Krankheit ist. Er war vor wenigen Tagen auch dabei, als dem früheren Stadtmusik-Direktor und Musikschulleiter in der Klinik in Offenburg und in der Uniklinik in Freiburg die höchst erfreuliche Mitteilung gemacht wurde, dass in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gleich zwei „genetische Zwillinge“ gefunden wurden, die als potenzielle Stammzellenspender infrage kommen und zu einer Spende auch bereit seien.

„Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, das gibt Zuversicht“, meinte Bernd Roloff, der zu Rudolf Heidler sagte: „Jetzt können wir durchstarten.“ Der antwortete: „Ja, das machen wir.“ Die Freude über diese Nachricht war ihn anzusehen und seine Augen glänzten, berichtet Roloff, kurz nachdem er von einem erneuten Klinikbesuch nach Hause gekommen war, bei dem der weitere Therapieplan besprochen wurde.

Transplantation im Juni geplant

Demnach werde Rudolf Heider, der Anfang dieses Jahres völlig überraschend die Diagnose „akute myeloische Leukämie“ erhielt, Ende Mai stationär in der Universitätsklinik in Freiburg aufgenommen, um die medizinischen Vorbereitungen für die Aufnahme der fremden Stammzellen zu treffen. Die eigentliche Transplantation sei für den Juni vorgesehen, bevor dann ein mehrwöchiger Aufenthalt in der Klinik folge.

Dass die Freiburger Spezialisten über die DKMS-Datenbank gleich zwei „genetische Zwillinge“ fanden und diese zu 100 Prozent die gleichen Gewebemerkmale wie Rudolf Heidler haben, ist ein Riesenerfolg und eine große Chance auf ein neues Leben. Derzeit wird noch geprüft, welcher Spender für Transplantation infrage kommt, um auch das perfekte Präparat zu infundieren.

So funktioniert die Stammzellenspende

Die aus der Blutbahn des Spenders gleichsam „ausgewaschenen“ Stammzellen werden dann wie bei einer intravenösen Infusion verabreicht, das Verfahren an sich ist recht einfach. Doch dann beginnt die eigentliche Therapie. Denn nach dem „Chemo-Reset“ von Rudolf Heidler müssen sich die neuen Blutstammzellen‎ den Weg in das Knochenmark‎ suchen, sich dort ansiedeln und hoffentlich schnell damit beginnen, neue funktionstüchtige Blutzellen zu bilden. Dieser Vorgang dauert zwei bis drei Wochen, dann sollte die Blutbildung wieder in Gang kommt und das Immunsystem‎ des Erkrankten wieder „hochfahren“ und gesund werden.

Mit Alisa Heidler, Celine Schwenk und Andrea Schwenk gehörte Bernd Roloff, der von 2001 bis 2012 Vorsitzender der Stadtkapelle war, mit zum Organisationsteam der Registrierung in Mösbach vor wenigen Wochen. Zeitgleich fand auch eine Registrierung in Kenzingen durch die dortige Stadtkapelle statt, die Rudolf Heidler zehn Jahre dirigierte.

Auch andere Erkrankte können profitieren

An beiden Terminen und über die Online-Registrierung der DKMS nahmen insgesamt 500 Personen teil und 8.900 Euro gingen an Spenden für die Labor-Untersuchungen ein, was Bernd Roloff als einen großen Erfolg bezeichnete und sich bei allen Helfern bedankte: „Der Weg ist noch lang, aber es lohnt sich diesen zu gehen.“ Wichtig war die Aktion auch für andere Erkrankte. Denn unter den 500 Teilnehmern der Registrierung sei mit Sicherheit der eine oder die andere, die einem erkranken Menschen das Leben retten kann.