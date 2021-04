Drei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Renchen

Am Donnerstagabend sind bei einem Brand in Renchen drei Menschen verletzt worden. Die Brandursache ist bisher unklar.

Drei Menschen sind am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Renchen-Ulm (Ortenaukreis) verletzt worden. Die restlichen Hausbewohner konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehren aus Achern und Renchen waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht.

Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.