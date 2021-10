Dreschmaschine hat ihren Test bestanden

Achern-Wagshurst (rb). Auch das gibt es in Wagshurst beim historischen Verein „Anno Dazumal“. Bei der Bundeswehr wurden Fahrzeuge nach langen Ruhezeiten mit „Bewegungsfahrten“ getestet und auf Trapp gebracht. Ähnlich bei „Anno Dazumal“. Nach dem langen Corona bedingten Stillstand wurde am Wochenende die rund neunzig Jahre alte Dechentreiter Dreschmaschine „angeschmissen“ und ein „Wartungs-Dreschen“ durchgeführt. Fazit vom Vorsitzenden Manfred Bähr. „Test bestanden und ich bin immer wieder erstaunt wie unsere Dreschmaschine auch nach dem langen Stillstand ohne das geringste Stottern wieder läuft“. Für diesen Testlauf hatte Schriftführer Karl Sermersheim sich sogar eine original Dechentreiter Betriebsanleitung aus Österreich besorgt. Man wollte bei diesem „Wartungs-Dreschen“ auch die Funktionalität wie auch die vorgegebene Trommeldrehzahl von 1400 bis 1450 Umdrehungen überprüfen. Mit einem Drehzahlmesser war hier der Vorsitzende Manfred Bähr ausgestattet. Und siehe da, nach mehreren Minuten Laufzeit war die Dechentreiter Dreschmaschine auf „Betriebstemperatur“, der Drehzahlmesser zeigte exakt 1400 Umdrehungen an. „Jetzt kann es mit dem Dreschen losgehen“, so das Kommando von Bähr, die staubige Angelegenheit konnte beim Gemeindeschopf „Im Gässel“ beginnen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde auf dem Gelände von Landwirt Winfried Huber (Lindenhof Huber/Schrottsiedlung Wagshurst) das Getreide gemäht und zu Garben gebunden. Coronabedingt konnte im August 2020 leider nicht das fünfte Schaudreschen stattfinden, die Garben wurden auf einem Wagen im Gemeindeschopf eingelagert. Jetzt am vergangenen Wochenende fand das „Wartungs-Dreschen“ statt. Ganz früher erfolgte das Ausschlagen der Körner aus dem Stroh mit Dreschflegeln was sehr zeitaufwendig und kräftezehrend war und viel Geschick erforderte. In Wagshurst gab es einst zwei Dreschmaschinen, eine von Josef Sermersheim und von Paul Berger. Seit dem Gründungsjahr 2009 besitzt der Verein „Anno Dazumal“ auf Vermittlung von Albert Schnurr aus Seebach eine Dreschmaschine. Angetrieben wurde die Dreschmaschine vom Eicher Schlepper und Maschinisten Markus Wimmer. Fast eine Stunde wurde dann gedrescht. Während die beiden „Gabler“ Luca Eckstein und Erich Knösel die geöffneten Garben auf die Dreschmaschine beförderten wurden sie von den beiden Dreschern Franz Huber und Armin Gruber in die vorgesehene Öffnung oben auf der Dreschmaschine gestreut. Die hinten an der Dreschmaschine befestigten Getreidesäcke nahmen die Körner auf. Hier wachte „Lademeister“ und Vorsitzender Manfred Bähr, dass kein Sack überlief. Zusammen kamen dann nahezu 100 Kilogramm Getreide, welches dem Grundstücksbesitzer Winfried Huber übergeben wird.

Der ehemalige Vorsitzende Werner Stüber wusste noch, wie es früher ablief: „Da mussten die rund 50 Kilogramm schweren Getreidesäcke auf dem Rücken auf den Speicher getragen werden, so haben es unsere Väter gemacht. Wahnsinn was da an körperlicher Arbeit geleistet werden musste“, so Stüber. Mit dabei war auch Ortsvorsteher Gerd Boschert. Das Vereinsmitglied ließ es sich nicht nehmen, nach einer zünftigen Vesper den obligatorischen „Dreschschnaps“ zu spendieren. Wenn es die Zeit zulässt, soll im nächsten Jahr wieder die Dreschmaschine bei einem Schaudreschen angeworfen werden, vermutlich am Samstag, 19. August 2022, wie Vorsitzender Bähr verkündete.

