Drohschreiben eingegangen: Polizeieinsatz an Schule in Achern

Wegen eines Drohschreibens hat die Polizei am Montagmorgen eine Schule in Achern räumen lassen.

Nach einem eingegangenen Drohschreiben am Montagmorgen sind derzeit zahlreiche Polizeikräfte an einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz.

Der Einsatzraum rund um die Schule ist abgesperrt. Die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte hätten das Gebäude koordiniert verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Nun werde die Schule durchsucht.

Zur Zahl der betroffenen Menschen machte sie zunächst ebenso wenig Angaben wie zum konkreten Inhalt des Schreibens. Spezialisten sollten bei der Einschätzung der Lage helfen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.20 Uhr]