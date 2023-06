Schule geräumt

Nach Drohschreiben: Einsatz an der Realschule in Achern ging glimpflich zu Ende

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt die Leiterin der Realschule in Achern: Am Montagmorgen hat die Schule eine Drohung per E-Mail erhalten. Der Schultag lief anders als geplant.