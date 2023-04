E-Bike Fahrer fährt betrunken durch Achern

Ein Atemalkoholwert von rund zwei Promille ist bei einem 32-jährigen E-Bike Fahrer in Achern festgestellt worden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein 32-jähriger E-Bike Fahrer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Ratskellerstraße in Achern unterwegs gewesen. Bei einem Atemalkoholtest konnte ein Wert von rund zwei Promille festgestellt werden, teilte die Polizei mit.

Dem Mann wurde daraufhin von den Beamten die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.