Ein verletzter Waldkauz legt den Verkehr in Achern lahm

Die Polizei ist am Montagabend wegen eines Vogels nach Achern gerufen worden. Das Tier saß auf der Hornisgrindestraße und konnte nicht mehr wegfliegen.

Am Montag

Ein Waldkauz löste am Montagabend in Achern einen Polizeieinsatz aus. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Autofahrer gegen 22 Uhr der Polizei, dass der Vogel auf der Hornisgrindestraße in Richtung Sasbachwalden saß.

Die Beamten nahmen den offenbar verletzten Vogel mit auf ihr Revier. Von dort aus informierten die Beamten das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg.

Dieses verständigte schließlich einen vogelkundigen Naturschützer, der sich dem Tier annahm. Der Vogel wurde am Dienstag zu einem Tierarzt gebracht und dort behandelt.