Seit Jahren zieht ein riesiger Taubenschwarm in Achern durch die Kernstadt. Nun sollen die Tiere in den Stadtgarten gelockt werden. Ein Ortsbesuch im Taubenschlag.

Die Ruhe vor dem grünen Bauwagen im Acherner Stadtgarten ist trügerisch. Ein paar Maiskörner liegen am Boden, daneben graue und weiße Federn: Stumme Zeugen eines morgendlichen Gelages.

„Wenn der ganze Schwarm kommt, verdunkelt es sich hier richtig“, sagt Ulrich Mahlich und lässt den Blick über den leeren Himmel schweifen.

Stadttauben halten Achern in Atem

Mahlich ist stellvertretender Vorsitzender bei der Taubenhilfe Achern. Sein Verein hat eine große Mission. Der Bauwagen im Stadtgarten soll für die knapp 500 Acherner Stadttauben zu einem Zuhause werden – und so ein Problem lösen, das die Stadt schon länger beschäftigt.

„Es gab immer wieder heftige Phasen der Beschwerden, vor allem am Marktplatz“, sagt Bürgermeister Dietmar Stiefel (parteilos) bei einem Pressetermin zur Eröffnung des Bauwagens. Besonders an Markttagen hätte die Menge an Taubenkot in direkter Nähe zu Lebensmitteln die Leute gestört.

Die Stadt jonglierte verschiedene Ideen, um den Bestand in den Griff zu bekommen. Ein Taubenschlag, integriert in ein städtisches Gebäude? Kein Platz. Ein Neubau, irgendwo ganz am Rande der Stadt? Für die Vögel nicht attraktiv. „Man darf auch nicht zu weit weg vom Aufenthaltsort der Tauben, das sind Gewohnheitstiere“, sagt Stiefel.

Parallel gründete sich im Februar 2022 die Taubenhilfe Achern und preschte mit der Idee des mobilen Taubenschlags nach vorn. Nach Prüfung und Genehmigung durch die Stadt steht er nun mitten im Stadtgarten – in knapp 200 Metern Luftlinie vom Marktplatz.

„Momentan wohnen schon 17 Tiere drin“, sagt Mahlich. Echte Acherner sind das jedoch noch nicht. Es handelt sich um „Locktauben“, die den heimischen Stadttauben den Bauwagen schmackhaft machen sollen.

„Locktauben“ waren einst selbst in Not

15 Vögel stammen aus Freiburg. Sie alle sind Pflegetiere, die verletzt gefunden und aufgepäppelt wurden. Die anderen beiden sind Hochzeitstauben. Ein Bürger fand die geschwächten Tiere und übergab sie dem Verein.

Da sie sich gerade eingewöhnen, haben wir keine Eier getauscht. Silke Fischer, Taubenhilfe Achern

Die Locktauben bleiben eine Weile im Wagen eingesperrt. „Sie müssen den Schlag erst als Zuhause akzeptieren“, sagt Vereinsmitglied Silke Fischer. Nach etwa acht Wochen dürfen sie fliegen. Die Taubenhilfe hofft, dass sie dann bei ihren Artgenossen Werbung machen.

Grund dazu hätten sie. Der Verein hat den Wagen ganz nach den Bedürfnissen der Vögel ausgebaut. An einer Seite des Bauwagens ist eine Öffnung angebracht, durch welche die Tiere ins Freie gelangen können. Die Breite dieses sogenannten Sputnik-Einflugs lässt sich sogar verändern. So haben die im Stadtgarten ebenfalls präsenten und bulligeren Krähen keine Chance, in den Taubenschlag einzudringen.

Im Bauwagen öffnet Silke Fischer eine Schleusentür. Dann steht sie mitten im Taubenschlag. Wie in einem großen Setzkasten sieht es darin aus, die Wände bestehen aus Waben. Jede einzelne ist nummeriert und mit Zeitungspapier ausgekleidet.

So behalten die Mitglieder der Taubenhilfe den Überblick bei ihrer wichtigsten Aufgabe: der Bestandskontrolle. Regelmäßig suchen sie die Waben nach Eiern ab und tauschen sie gegen Attrappen aus. Langfristig soll so die Zahl der Tauben in Achern reduziert werden.

Wenn der ganze Schwarm kommt, verdunkelt es sich hier richtig. Ulrich Mahlich, Taubenhilfe Achern

Die Locktauben sind von der Störung nicht sonderlich begeistert. Aufgeregt laufen und flattern sie auf den Balken hin und her. Ihre Köpfe rucken vor und zurück, sie vermessen die Eindringlinge genau. Fischer zeigt den Grund für die Hektik. Ein kleines, noch ziemlich nacktes Taubenküken schaut aus einer Wabe heraus. Die Locktauben haben Nachwuchs.

Etwa 40 Gramm frisst eine Taube täglich

„Da sie sich gerade eingewöhnen, haben wir keine Eier getauscht“, sagt Fischer. Auch später, wenn der große Acherner Schwarm da ist, werde man hin und wieder auch Tauben schlüpfen lassen. Sonst könne es sein, dass die Tiere sich eine andere Bleibe suchen.

Insgesamt 25.000 Euro hat allein der Bauwagen gekostet. Die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau unterstützt das Projekt mit 8.000 Euro. Zu den laufenden Kosten, die die 20 Vereinsmitglieder stemmen müssen, zählt besonders das Futter. „Etwa 40 Gramm frisst eine Taube täglich“, sagt Mahlich. Für den großen Schwarm sei das pro Tag ein ganzer Sack.

Dafür ist das Futter artgerecht – der „Hungerkot“ und Durchfälle, bei Stadttauben allgegenwärtig, bleiben aus. So können auch die Anwohner des Stadtgartens unbesorgt sein, sagt Mahlich. Der Großteil des Kots bleibe im Wagen, den die Mitglieder täglich reinigen. Die Taubenhilfe scheint gut vorbereitet zu sein. Das Warten auf den Schwarm hat begonnen.