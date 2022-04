Einbrecher in Achern flüchtet nach Auslösen der Alarmanlage

Ein Einbrecher ist Dienstagnacht in eine Werkstatt in Achern gelangt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter ist am frühen Dienstagmorgen in eine Acherner Werkstatt in der Karl-Bold-Straße eingebrochen.

Laut der Polizei, schlug der Eindringling gegen 1.40 Uhr das Fenster eines Rolltores ein und gelang so in das Innere der Werkstatt.

Die ausgelöste Alarmanlage schlug den vermeintlichen Dieb daraufhin in die Flucht. Stehlen konnte der Unbekannte daher nichts.

Polizei Achern/Oberkirch ermittelt

Der entstandene Sachschaden ist rund 200 Euro hoch.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.