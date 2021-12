Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck aus Wohnung in Achern

Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwoch in eine Wohnung in Achern eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, drang der Einbrecher am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 18.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße in Achern ein. Der Täter brach offenbar die Wohnungstür auf und öffnete daraufhin sämtliche Schubladen. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei ist nun auf der Suchen nach Hinweisen.