Einbruch in einen holzverarbeitenden Betrieb in Achern

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montagmorgen in einen holzverarbeitenden Betrieb in Achern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter in der Firma in der Straße „Heid“ mehrere Schränke und Spinde aufgebrochen.

Hieraus entwendeten sie mehrere Geräte wie beispielsweise Trennschleifer, Akku-Schrauber und Stichsägen. In einem weiteren Teil der Firma legten sie im Anschluss ebenfalls Hand an die Schränke und entwendeten auch hier nach Aufbruch dieser mehrerer Geräte. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich unter der Telefonnummer: (0 78 41) 70 66 0 an die Ermittler in Achern.