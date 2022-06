Einwohner Acherns besuchen ersten orthodoxen Gottesdienst

Ukrainische Flüchtlinge und langjährige Einwohner besuchen ersten orthodoxen Gottesdienst. Dafür wurde in der Jugendkirche in der Acherner Illenau eine Ikonenwand aufgebaut.

Pfingsten gilt als das Geburtsfest der Kirche, das auch die christlich-orthodoxe Kirche groß feiert. Wie bereits das Osterfest wird es dort eine Woche später begangen. Bisher gab es im Raum Achern keinen orthodoxen Gottesdienst. Das soll sich nun, wie berichtet, ändern.

Ein Mann aus der Region hatte sich mit der Bitte um einen Raum für orthodoxe Gottesdienste an die christlichen Kirchengemeinden in Achern gewandt. Denn um einen orthodoxen Gottesdienst zu besuchen, musste man bisher ein Stück fahren, wie zum Beispiel nach Baden-Baden.

Nun war es wahr geworden, und der Gottesdienst konnte in der Jugendkirche in der Illenau am Sonntag zelebriert werden. Eigens aus Berlin war Vater Sergej zusammen mit seinem Sohn, der ihm als Diener half, gekommen.

Einmal im Monat soll ein orthodoxer Gottesdienst stattfinden

Neben Flüchtlingen aus der Ukraine waren auch Menschen aus Moldawien und anderen slawischen Ländern da, die schon länger in Achern und Umgebung wohnen. Sie freuen sich darüber, nun hier einen Gottesdienst besuchen zu können. Wie Vater Sergej informierte, soll einmal im Monat ein orthodoxer Gottesdienst stattfinden.

Geplant ist, dass er Ende des Jahres von Berlin nach Baden-Baden umzieht. Dann können auch öfters Gottesdienste stattfinden. Er selbst würde sich freuen, wenn alles nach Plan gehe. Ihm gefalle Baden-Württemberg mit seinen Menschen.

Ungefähr 35 Frauen, Männer und Kinder fanden den Weg in die Jugendkirche. Der orthodoxe Gottesdienst ist geprägt von jahrhundertelanger Tradition. Die Kirche selbst sieht sich als die ursprünglichste Kirche, die den Lehren von Jesus am nächsten steht.

Von ihnen haben sich, nach diesem Verständnis, die anderen christlichen Kirchen, wie die römisch-katholische, abgespalten. Vater Sergej wolle versöhnen und mit dem Gebet die Menschen unterstützen. „Die Kirche will Versöhnung und Frieden zwischen den Menschen sowie in den Menschen schaffen“, betonte er. Nur Gottlosigkeit schaffe Hass und Unmenschlichkeit, meint er. Was zurzeit in der Ukraine passiert und vor allem am Schwarzen Meer, sei ein Alptraum. Die Angst vor einem dritten Weltkrieg sei groß.

Ikonenwand trennt Altar und Gottesdienstraum

In den orthodoxen Kirchen ist das Pfingstfest das Hochfest der Trinität (Vater, Sohn und Heiliger Geist) und der sogenannten Geistsendung. Feierliche und symbolische Elemente kennzeichnen den Gottesdienst. Eine Ikonenwand trennt den Gottesdienstraum vom Allerheiligsten, dem Altar. Sie ist ein Symbol für das himmlische Königreich. Durch eine Tür dürfen nur der Priester und seine Helfer gehen.

Auf dem Altar steht ein siebenarmiger Leuchter. Die Ikonen sind geweiht und werden als ein Fenster in eine andere Welt gesehen. Mit Weihrauch segnet Vater Sergej die Besucher und den Raum. Dieser ist mit grünen Zweigen und Blumen geschmückt. Der Brauch stammt noch aus dem Alten Testament. Es wird damit unter anderem der Erscheinung der Dreieinheit bei Abraham in Mamre gedacht.

Gottesdienst an Pfingsten geht dreieinhalb Stunden

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes zündeten die Besucher Wachskerzen an. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe, die Gott entgegengebracht wird. Besonders beeindruckend sind die typischen liturgischen Gesänge, das Abendmahl, Gebete, bei denen auch niedergekniet wird, und Lesungen, die eine wichtige Rolle spielen. Gehalten wird das alles in der kirchenslawischen Sprache. Sie erlaubt allen Slawen, gemeinsam Gottesdienste zu feiern.

Gebetet wird für den Empfang des Heiligen Geistes, besonders jetzt sei das sehr wichtig, so der Priester. Nach dreieinhalb Stunden war der Gottesdienst, den die meisten stehend verbrachten, vorbei. Nur an Pfingsten und Ostern gibt es so lange Gottesdienste, sonst dauern sie höchstens eineinhalb Stunden.