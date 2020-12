Fast sechs Euro pro Mahlzeit

Eltern ärgern sich: Mensa-Essen für Schüler in Achern wird deutlich teurer

Eltern müssen für das Mensa-Essen ihrer Kinder in der Gemeinschaftsschule und im Gymnasium in Achern deutlich tiefer in die Tasche greifen. Statt einem einheimischen Caterer kocht künftig eine Firma aus dem Hunsrück. Die Stadt verteidigt die spürbare Preiserhöhung.