Maskenpflicht bleibt Dorn im Auge

Umfrage der Stadt Achern nach Protesten: Warum Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen

Vor dem Hintergrund der massiven Elternproteste gegen die Corona-Testpflicht in den Kindertagesseinrichtungen hat der Acherner Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) eine Umfrage in Schulen und Kindergärten gestartet. Was kritisieren die Eltern konkret?