Engagement für Geflüchtete: „Achern Miteinander“ sucht neue Mitglieder

Am besten, Sie stellen sich mal vor, Sie kämen als Geflüchteter in ein Land, in dem man eine Sprache spricht, die Sie überhaupt nicht kennen. In dem es staatliche Institutionen gibt, von denen Sie abhängig sind, deren Arbeitsweise Ihnen aber total fremd ist. Wo Sie mit ihren Kindern in sehr beengten Verhältnissen leben müssen und alle bisherigen Sicherheiten weggebrochen sind. Wenn Sie dann jemanden treffen, der Ihnen nach und nach alles erklärt, Sie zu den Ämtern begleitet und Ihnen damit die Angst vor den Institutionen nimmt, fühlen Sie sich angenommen. Unserer Erfahrung nach beruhigt das die Menschen und nimmt die Aggressionen untereinander. Es gibt ihnen Motivation, sich in Deutschland zu integrieren und Vertrauen in die Zukunft zu haben. Ich den fast zwölf Jahren, in denen ich in der Geflüchteten-Hilfe aktiv bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass dies für alle Beteiligten ein sehr notwendiges, sehr sinnvolles und sinnstiftendes Engagement ist.