Denn über 100 Fachgeschäfte, Modehäuser, Lebensmittelmärkte, Gärtnereien, Möbelmärkte und Autohäuser öffnen ihre Türen zu einer Frühjahrsveranstaltung, die eine lange Tradition hat und das Einkaufszentrum von seiner leistungsstärksten Seite präsentiert.

Die Innenstadt wird zu einer großen Fußgängerzone, so dass die Besucher gemütlich und entspannt bummeln, schauen und einkaufen können. Autohändler stellen bei der großen Autoschau ihre neuesten Modelle vor, ein Schwerpunkt wird dabei auf der Mobilität der Zukunft mit E-Autos und Hybrid-Fahrzeugen liegen.

Für die Kinder gibt es Ponyreiten und das Spielmobil, in der Hornisgrindehalle gibt es eine Modellbahn-Ausstellung zu bestaunen.

Mit der digitalen Gutscheinkarte Einkaufserlebnis verschenken

Ein perfektes Geschenk ist die neue digitale Gutscheinkarte von „Achern aktiv“: Sie kann mit dem Wunschwert aufgeladen werden, von zehn Euro bis 150 Euro. Möglich ist dies im Kaufhaus Peters, bei Schuh Schäfer sowie in den Hauptstellen der Sparkasse Offenburg-Ortenau und der Volksbank – Die Gestalterbank in Achern.

Der Betrag kann dann in über 50 Geschäften aus den Bereichen Handel, Gastronomie und Gewerbe eingelöst werden. Mit der APP „I love Heimat“ werden alle teilnehmenden Geschäfte und die Entfernung vom aktuellen Standort des Nutzers angezeigt, auch das Guthaben und News sind abrufbar.

Wer mit dem Auto nach Achern kommt, kann am verkaufsoffenen Sonntag beispielsweise am Badischen Hof, an der Lammbrücke, beim Schwimmbad, beim Amtsgericht, am Bahnhof oder in der Illenau parken. Einige Parkplätze stehen zudem bei den Fachgeschäften, Schulen und Einrichtungen bereit, auch die Tiefgarage unter dem Rathaus hat an diesem Tag geöffnet.

Autohaus Stähle

Leistungen:

Beratung

Verkauf

Werkstatt

Service, Teile, Zubehör

Fahrzeugangebote

Toyota – geprüfte Gebrauchtwagen

Finanzierung- und Leasing

Toyota Versicherung

Mietwagen

Wohnmobilvermietung

Kontakt:

Feurers Boutique

Leistungen:

Geschenkideen

Schwarzwald-Mode und Deko

Schwarzwald-Shirts

Schwarzwald-Kunst

Schwarzwald-Feinkost

Frottee-Geschenke und Sets

Eigene Manufaktur

Online-Shop

Kontakt:

Gartencenter Decker

Leistungen:

Riesenauswahl an Beet und Balkonpflanzen auf über 8000 m² Fläche

Nachhaltige Produktion, Top Qualität, faire Preise

Am Verkaufsoffenen Sonntag bis 18 Uhr:

Bewirtung durch die örtlichen Vereine

Mittagstisch und Kaffee & Kuchen im Bio-Bistro

Biomarkt geöffnet

Hüpfburg & Spielplatz

14:00 bis 16:00 Uhr Ponyreiten

Kontakt:

https://www.gartencenter-decker.de/

+49 (7841) 67 48 60

info@gartencenter-decker.de

Sonderöffnungszeiten vom 24.04. bis 21.05.2023:

Mo. bis Fr. 08:30 bis 19:00 Uhr, Sa. 08:30 bis 17:00 Uhr, So. & Feiertage 10:00 bis 12:00 Uhr (nur Blumen- und Pflanzenverkauf)

Im Hesselbach 95, 77855 Achern

Möbel RiVo

Leistungen:

Diesen Sa. und So. 20% Aktionsrabatt auf Polstermöbel, Boutiqueware, Matratzen und Roste

JOOP! Abverkauf von Besteck, Espresso-Tassen, Gläser, Bettwäsche, Tagesdecken, Kissen, ausschließlich auf Boutique-Ware, keine JOOP! Möbel

Kontakt:

Möbel Seifert

Leistungen:

Möbel und Küchen

über 5.000 m² Ausstellung

individuelle Beratung und Planung

Lieferung und Montage

Finanzierung

Entsorgung

Kundendienst

Kontakt:

Otteni & Strauß

Leistungen:

E-Bikes der Marken Gas Gas, Husqvarna und Rayman

Motorräder der Marken Suzuki und KTM

Original Zubehör von Suzuki, KTM PowerParts & PowerWear

Kontakt:

Rauch

Leistungen:

Arbeitsschutz

Bauelemente

Eisenwaren

Gartenmöbel/Gartenbedarf

Stahl

Werkzeuge

Kontakt:

Zweiradwelt Rest

Leistungen:

Große Auswahl an Fahrrädern für alle Bereiche

Beratung und Verkauf

Meisterwerkstatt

Ersatzteile und Zubehör

Probefahrten möglich

Bis zu 500 Räder im Showroom – über 1000 vorrätig

15 verschiedene Marken

Über 44 Jahre Erfahrung

Kontakt: