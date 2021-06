Entwürfe für die Acherner „Lammbrücke“: Wer trommelt am lautesten?

Noch vor zwei Wochen ist das Votum für den Planentwurf „Lammbrücke“ denkbar knapp ausgefallen. Nachdem sich im Bauausschuss sieben Mitglieder dafür, aber sechs dagegen ausgesprochen hatten, hat das Projekt jetzt wohl doch wieder die Kurve gekriegt.

Zuletzt ging in Achern aber offenbar auch die Sorge um, dass an dem künftigen Gesicht des Tors zur Kernstadt nur noch wenig zu ändern ist.

Im Vorfeld zur jüngsten Gemeinderatssitzung hatte sich erneut eine Gruppe Bürger zu Wort gemeldet, die am Montag auch die Zuhörerreihen füllte: In den meisten Neubaugebieten und aufgefüllten Baulücken seien künftig „austauschbare kubische Flachdachbauten“ in der Mehrheit. In der „Ouvertüre“ zur Stadt dagegen seien geneigte Dächer viel stimmiger, mahnten die Bürger in ihrem Brief an Ratsmitglieder und OB.