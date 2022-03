Der Umbau der ehemaligen, unter Denkmalschutz stehenden Reithalle auf den Illenau-Wiesen geht mit Riesenschritten voran. Die genossenschaftlich organisierten Markthalle, die darin integrierte Buchhandlung Rhema, sowie ein Caféhausbetrieb öffnen am kommenden Dienstag, 5. April, um 9 Uhr. Die Bewirtung des zum Café gehörenden Biergarten ist für Anfang Mai geplant.

Bauherrin Astrid Weber ist froh, dass die im Mai 2020 gestartete Restaurierung der 1946 von den französischen Streitkräften errichteten Reithalle weitgehend nach Plan verläuft. Alle historischen Fenster und Türen des Gebäudes befinden sich nach ihrer Sanierung wieder an Ort und Stelle.

Ebenso problemlos gelang der Erhalt der historischen Nagelbinderkonstruktion des Dachstuhls. In Abstimmung mit dem Auflagen des Naturschutzes können die im Dachbereich heimisch gewordenen Zwerg- und Rauhaarfledermäuse an Ort und Stelle verbleiben.

Auch die bereits vermietete Praxis- und Büroetage oberhalb des Cafés ist fertiggestellt. „Die im hinteren Teil der Reithalle vorgesehenen Wohnungen sind Anfang 2023 bezugsfertig“, hofft Astrid Weber. In der zukünftigen Markthalle tummeln sich zur Zeit noch die Handwerker. Geschäftsführerin Carolin Kohler, erklärte im Pressegespräch, dass dort ab Dienstag auf einer Grundfläche von 300 Quadratmetern ein breites Sortiment erhältlich ist.

In der Markthalle Achern wird es auch einen Unverpackt Laden geben

Der sogenannte „Frische- Markt“ biete Obst und Gemüse in Bio-Qualität, Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren, Brot sowie zubereitete Speisen zum Mitnehmen. Im dazugehörigen „Unverpackt Laden“ sollen anfangs weit über 100 Produkte „lose in Silos und Behältern verkauft werden“.

Rund die Hälfte des Sortiments kann jedoch aus hygienischen oder qualitativen Gründen nicht verpackungsfrei angeboten werden. Generell will man jedoch „nachhaltige und möglichst gering verpackte Produkte“ in den Verkehr bringen. Außerdem eröffnet ein Floristikbereich mit einer Palette von Geschenkartikeln.

Ewald Glaser, der Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft, berichtete, dass seit Juli 2021 120 Mitglieder einen 500-Euro-Anteilsschein zeichneten. Die Genossenschaft will, „ als Vermarktungsplattform für Erzeuger aus der Region, eine größtmögliche Transparenz und Nähe zum Kunden bieten“. Zwischen 20 bis 25 landwirtschaftliche Erzeuger, sowie die von ihnen betriebenen Hofläden stehen als Lieferanten bereit. Um dem Kunden ein Vollsortiment bieten zu können, steht darüber hinaus ein Naturkost Großhändler parat.

Für Glaser trifft die Markthalle Achern und ihre genossenschaftliche Organisation „den Nerv der Zeit“ und ist überzeugt, „dass das Einkaufen von regionalen, qualitativ-hochwertigen Lebensmitteln und nachhaltigen Produkten des täglichen Lebens eine immer stärker in den Blickpunkt rückende Lebenseinstellung spiegelt“.

Die sich zuvor in der Straße „Am Klauskirchl“ befindliche Buchhandlung Rhema will sich mit ihren überwiegend christlichen Sortiment „um die geistige Nahrung des Kunden“ kümmern. Im „Café 58“ stehen rund 25 Sitzplätze zur Verfügung. Die angebotenen Torten und Kuchen werden an Ort und Stelle produziert, erklärt Jana Reinhardt. In den warmen Monaten sollen die Gäste des dazugehörigen Biergarten die angebotenen Gerichte und das Feierabendbier im Freien genießen. Geöffnet wird von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 13 Uhr.