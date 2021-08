Auf dem Rastplatz in Achern ist zum Ende der Ferien Hochbetrieb

Durchreisende aus den Niederlanden, Wohnmobile aus Norddeutschland und ein Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden: Auf dem Rastplatz in Achern war am Wochenende viel los. Für einige geht der Urlaub gerade erst los.

„Reiserückkehrer? Wir fahren gerade erst in den Urlaub!“ Das Paar aus dem Sauerland hat auf dem Acherner Euro-Rastpark an der Autobahn für einen Zwischenstopp angehalten. Hier ist an der Zahl der Fahrzeuge zu merken, dass an diesem Wochenende in einigen Regionen die Ferien zu Ende gegangen sind.

Dass die Urlaubszeit wegen Corona angesichts von Tests, Nachweisen oder mitunter auch Einreiseanmeldungen wieder etwas anders aussieht als sonst, das spüren die Leute, die hier Pause machen, weniger.

„Wir wollen nach Italien“, sagt die Sauerländerin und zeigt auf ihren Geländewagen: Offroad-Fahren möchten die Beiden dort und übernachten im Dachzelt, erzählt sie, während er sich den Rest eines Brötchens in den Mund schiebt.