5,6 Millionen Gäste

Europa-Park stellt neuen Besucherrekord auf

Der Europa-Park in Rust hat im Jahr 2018 mit 5,6 Millionen Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt. Der Besucherrekord aus dem Vorjahr wurde knapp übertroffen, meldete der Park in einer Mitteilung an die Presse. Für Inhaber Roland Mack ist das aber kein Grund, kürzer zu treten.