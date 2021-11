Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick besucht Achern: „Den Kinos geht es trotz Corona gut“

In den letzten 18 Jahren konnte ich viel Erfahrungen mit unserem Berlinale-Programm „Generation“ sammeln. Da sind innerhalb von zehn Tagen 60.000 Kinder und Jugendliche ins Kino gegangen. Das Kinoerlebnis wurde in den Schulen vorbereitet und über den Film anschließend in den Schulen noch einmal diskutiert. Das Kino und der Film muss einen größeren Platz als Thema in den Schulen einnehmen. Ich sehe darin eine große Chance, wenn die Schulen sich stärker in der Filmbildung engagieren. Die Kinos sollten viel mehr Wert darauf legen, mit Schulen ins Gespräch zu kommen, um ihren Schülern einen gemeinsamen Kinobesuch zu ermöglichen. Die Kinos müssen auch unbedingt das Angebot ihrer Süßwarentheke überprüfen. Es macht keinen Sinn zu versuchen, die Fridays for Future-Generation ins Kino zu locken und ihnen Zuckerriegel und Zuckerlimonaden zu verkaufen. Das geht nicht, da muss unbedingt eine gewisse Glaubwürdigkeit eintreten.