Flucht aus Wohnung

Explodierter Rasierer ruft in Achern die Feuerwehr auf den Plan

Wegen eines geplatzten Akkus in einem Rasierer sind am Montagnachmittag in Achern Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort stellten sie schnell fest, dass die Sache glimpflich ausgegangen war.