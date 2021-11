Chefin kritisiert „linksextreme“ Gewerkschaft

Protest und Prozess: Vergütungsstreit bei Fahrdienst Baden-Blitz in Achern

Zuletzt kam es vor der Baden-Blitz Filiale in Achern zu Demonstrationen der FAU-Gewerkschaftsorganisation. Hintergrund ist ein Streit über die Vergütung in Pausenzeiten und an Feiertagen.