Fahrer von hellem Wagen kollidiert in Achern mit Kind auf Fahrrad und flüchtet

Der bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich in Kehl zugelassenen Autos soll am Mittwoch in Achern ein Kind auf dem Fahrrad angefahren haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne sich um das Kind zu kümmern.

Die Polizei in Achern ermittelt nach dem Fahrer eines hellgrauen Autos, der am Mittwochmorgen in der Eisenbahnstraße in Achern ein Kind auf dem Fahrrad angefahren haben soll. Laut Pressemitteilung der Beamten kollidierte der gesuchte Wagen gegen 9.45 Uhr mit dem Fahrradkorb des Kindes.

Anschließend fuhr der Unbekannte mit mutmaßlich Kehler Zulassung weiter, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Der Zeugenbeschreibung zu Folge hatte der Wagen an der Rückseite ein Blumendesign angebracht.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 entgegengenommen.