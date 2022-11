Fahrradfahrer verursacht Unfall in Achern – Polizei sucht Zeugen

Zwei Autos sind am Dienstag in Achern zusammengestoßen. Der Grund dafür ist wohl, dass ein Fahrradfahrer auf der Gegenspur unterwegs war

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagmorgen vermutlich einen Unfall auf der Hauptstraße in Achern verursacht. Gegen 10.35 Uhr fuhr der Radler mit seinem Citybike wohl auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit. Dadurch musste ein 57-Jähriger in seinem Skoda so stark bremsen, dass er mit dem rechts parkenden Opel eines 64 Jahre alten Mannes zusammenprallte.

Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich niemand. An den beiden Autos entstand aber ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Radfahrer um einen 30- bis 40-jährigen Mann, der zum Zeitpunkt des Unfalls eine graue Jogginghose, eine schwarze oder dunkelblaue Jacke und eine dunklen Schildmütze trug. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.