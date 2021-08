Das sichere Fahren mit dem E-Bike will gelernt sein, Geschwindigkeit und Gewicht werden oft unterschätzt. In Achern gab es nun ein Fahrsicherheitstraining von „radspaß - sicher e-biken“ des ADFC für E-Bike-Fahrer.

„Wenn meine Frau nicht mit dabei ist, fahre ich mit meinem E-Bike schon etwas übermütiger“. Pedelec-Fahrer Peter Knittel aus Renchen-Ulm musste schmunzeln, als er beim Fahrsicherheitskurs von seinen Solo-Touren erzählte und davon, dass es ihm dabei das eine oder andere Mal das Fahrrad auf lockerem Untergrund gleichsam unter den Füßen wegzog und es ihn „hin bengelte“.

Seit drei Jahren fährt er ein E-Bike und kommt mit seinem „Stadtrad“ mit den schmalen Reifen ganz gut klar, er packte aber die Gelegenheit beim Schopf und nahm an dem Fahrsicherheitskurs von „radspaß - sicher e-biken“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teil, den die Stadt Achern ausrichtete und den Dieter Seitz und Edgar Kirn am vergangenen Samstag auf dem Morez-Parkplatz leiteten.

„Ich fahre schon seit zehn Jahren E-Bike, aber man kann ja immer noch etwas dazulernen“, so Karl Dinger aus Lauf. Ihn interessierte besonders das Fahren in der Gruppe, da er mit seiner Ehefrau Irmtrud Dinger alleine und mit der Kolping-Gruppe regelmäßig zu Touren in einem Radius von 50 bis 60 Kilometern startet.