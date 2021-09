Kleines Unternehmen in Familienhand

Familien-Weingut in Achern: Mit drei Faktoren zum Erfolg

Existenzgründung in der Landwirtschaft in einer Zeit, in der immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten wollen: Maximilian Bohnert und seine Frau Lena haben das vor elf Jahren gewagt und ein kleines Weingut aufgebaut, von dem sie mit ihren drei Kindern gut leben können.