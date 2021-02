Wegen eines Brandalarms im Klinikum in der Josef-Wurzler-Straße, sind mehrer Fahrzeuge der Polizei und der Feuerweher am Mittwoch ausgerückt. Es stellte sich fest, dass ein leicht verbrannter Muffin den Feueralarm ausgelöst hatte.

Nach einem Brandalarm sind am Mittwochmittag mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und Polizei ausgerückt und eilten gegen 13 Uhr zum Klinikum in der Josef-Wurzler-Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der vermutlich durch einen leicht verbrannten Muffin in einer Mikrowelle ausgelöst wurde. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, teilt so das Polizeipräsidium Offenburg mit.