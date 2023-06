In ersten Obergeschoss eines Gebäudes in der Acherner Innenstadt ist ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen.

Nach ersten Angaben der Polizei ist am Mittwochabend in einem Gebäude in der Acherner Innenstadt ein Feuer ausgebrochen.

Brand im ersten Obergeschoss ausgebrochen

Betroffen ist demzufolge das erste Obergeschoss. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Sieben Personen wurden mit einer Drehleiter vor den Flammen gerettet.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 19:55 Uhr).