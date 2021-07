Firma Hodapp steht für Innovation ohne Tunnelblick

Die Hodapp GmbH & Co. KG aus dem Acherner Stadtteil Großweier hat sich in den vergangenen 75 Jahren als anerkannter Spezialist in der Fertigung von Stahltüren und -toren aller Art einen Namen gemacht. Zum Produktportfolio zählen neben Dreh-, Falt-, Schiebe- und Hubtoren auch individuelle Sonderkonstruktionen.

Jedes Produkt von Hodapp für sich, ist ein Spezialist

„Durch die hauseigene Planung und Konstruktion sind wir in der Lage maßgeschneiderte Einzelanfertigungen anzubieten, die auch schwierigste Einbausituationen meistern“, erläutert Geschäftsführer Peter Hodapp.

Klein, fein und innovativ sowie auf schnelle vorausschauende Entwicklungen für den zukünftigen Markt reagieren zu können, sind die Stärken des europäischen Marktführers im Bereich Infrastrukturbau im Tunnelbereich. Jedes Produkt von Hodapp für sich ist ein Spezialist, der allen vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen standhält.

Höchste Qualitätsstandards sind dabei selbstverständlich Peter Hodapp, Geschäftsführer

„Neben Feuer können unsere Türen auch gegen Rauch, Druckwellen, Einbruch, Strahlen und viele weitere Gefahren schützen. Das müssen sie in zahlreichen Funktionstest vorab unter Beweis stellen und alle nötigen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse erhalten, bevor sie von unseren Monteuren eingebaut werden. Höchste Qualitätsstandards sind dabei selbstverständlich“, so Peter Hodapp.

Fluchttür „HPT-2“ gilt als bahnbrechendes Produkt

Nur so sei das Unternehmen auch in der Lage, Großprojekte wie im Tunnel- und Kraftwerksbau zu realisieren. Besonders Stolz ist man bei der Firma Hodapp auf das jüngste und bahnbrechende Produkt: Die zweiflügeligen Fluchttür „HPT-2“.

Diese hält den extrem hohen Anforderungen für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitstunneln der Deutschen Bahn stand und lässt sich zu beiden Seiten öffnen. Letzteres ist entscheidend, da im Notfall nicht nur Menschen aus dem Tunnel nach außen gelangen, sondern Rettungskräfte auch ins Innere kommen müssen.

Mut und unternehmerisches Risiko wurden belohnt

Es war ein Quantensprung für die Firma Hodapp, die für „Stuttgart 21“ nach der Zulassung im Jahr 2018 nun insgesamt 350 Fluchttüren einbauen darf. Aus einer vagen Idee und dem Risiko einer langen Vorleistung wurde ab 2010 das Projekt für die Entwicklung der Fluchttüren angegangen.

Der Mut und das unternehmerische Risiko hinsichtlich der langjährigen Entwicklung der Fluchttür wurden im Juni dieses Jahres belohnt. Peter Hodapp durfte den mit 20.000 Euro dotierten „VR-InnovationsPreis Mittelstand 2020 Preis des Handwerks“ entgegennehmen.

Vierte Generation steht bereits parat

1946 begann die Erfolgsgeschichte der Firma Hodapp. Unternehmensgründer war Eugen Hodapp. Im Jahr 1973 folgte die Übergabe der Geschäftsleitung an Werner Hodapp, der den Staffelstab wiederum 1995 an Peter Hodapp übergab. Mit dessen Sohn Tim steht die vierte Generation bereits parat.

Nach seinem Studium im Bereich Maschinenbau an der TU Darmstadt, soll Tim Hodapp einen mehrjährigen Betriebsdurchlauf in allen ausländischen Niederlassungen vollziehen und sämtliche Produkte, Mitarbeiter und Kunden an den deutschen und europäischen Standorten kennenlernen, um anschließend in verantwortlicher Position eingesetzt zu werden.