Achern-Fautenbach: Fischer plant zwei Windräder in Standortnähe

Die fischer group in Fautenbach plant den Bau von zwei Windkraftanlagen in Standortnähe, um als energieintensives Unternehmen langfristig den Standort in Achern sichern zu können. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Der rasante Anstieg der Energiekosten, die unsichere Versorgungslage sowie Forderungen von Kunden bezüglich einer CO 2 -neutralen Produktion machen es für die fischer group mit ihrer Produktion in Fautenbach nach eigenen Angaben unverzichtbar, sich neben den Anstrengungen zur Energiereduktion auch mit dem Thema „Stromproduktion zur Eigenversorgung“ zu beschäftigen.

Vor diesem Hintergrund prüft fischer gemeinsam mit der Firma Ökostrom aus Freiburg und der Stadt Achern den Bau von zwei standortnahen Windrädern.

Solarstromproduktion schnell maximieren

„Für unsere Standortsicherung ist es unabdingbar, dass wir sehr schnell unsere Solarstromproduktion maximieren und zwei Windräder installieren“, erklärt Hans-Peter Fischer, geschäftsführender Gesellschafter bei der fischer group.

„Dabei sind wir unserer ökologischen Verantwortung bewusst und starten zunächst mit einem einjährigen Naturschutz- und Windgutachten. Erst danach werden wir das offizielle Genehmigungsverfahren starten können. Natürlich ist uns an einer schnellen Realisierung des Projektes gelegen.“

Für die Fertigung der Produkte aus Edelstahl wird eine signifikante Menge an Wasserstoff als Betriebsmittel benötigt. In Zukunft soll „grüner“ Wasserstoff mit selbst produziertem Strom aus Wind- und Sonnenenergie produziert werden.

Dies reduziert den ökologischen Fußabdruck und den Ausstoß von Kohlendioxid in Achern signifikant. Für die Elektrolyse, die Speicherung und für eine eventuelle Rückverstromung in Brennstoffzellen, werden Anlagen eines Schweizer Unternehmens eingesetzt, an dem fischer beteiligt ist und Komponenten liefert.

Standorte der Windräder werden noch bestimmt

Die genauen Standorte der Windräder können im Moment noch nicht bestimmt werden. Für die fischer group, dem beratenden Unternehmen und der Stadt Achern ist es aber unabdingbar, die betroffenen Grundstückseigentümer im Suchkreis potenzieller Standorte über das Projekt frühzeitig zu informieren.

Eine entsprechende Informationsveranstaltung mit den Grundstückseigentümern fand bereits am vergangenen Dienstag im Bürgersaal statt.

Die fischer group ist nach eigenen Angaben weltweit marktführender Hersteller hochwertiger Edelstahlrohre und –Komponenten, technologisch führend in der Herstellung längsnaht-lasergeschweißter Rohre und Produzent von Aluminium-Hotforming Teile. Die Tochtergesellschaft fischer Power Solutions ist Spezialist im Bereich immersionsgekühlter Batterien. Die fischer group hat ihrem Stammsitz in Achern-Fautenbach und weitere Gesellschaften in Menden, Kanada, USA, Mexiko, Uruguay, Österreich, Südafrika und China.