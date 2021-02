Manchmal helfen Bilder statt Text

Flüchtlinge in Achern: Informationen über Corona in verschiedenen Sprachen schwer zu vermitteln

Um Corona zu bekämpfen, müssen alle Menschen erreicht werden – wenn das auch noch in vielen verschiedenen Sprachen geschehen muss, zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften in Achern oder im Ortenaukreis, wird es mitunter schwierig.