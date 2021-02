2.000 Mark hätte der Pauschalurlaub gekostet. Zwei Wochen Dominikanische Republik, in einem Mittelklassehotel direkt am Meer, hin und zurück mit Birgen Air. Gebucht hatte Volker Pöhland in einem Acherner Reisebüro, kurz vor Mittag, an einem Samstag vor 25 Jahren, einfach so auf Verdacht und in der Hoffnung, dass noch ein Platz frei würde.

Die Mitarbeiterin hatte ihn gleich gewarnt, die Reise könnte ausgebucht sein. Heute weiß Volker Pöhland, 65 Jahre alt und Ruheständler in Kappelrodeck: Dass er Langschläfer ist, hat ihm womöglich das Leben gerettet.