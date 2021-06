Traurige Nachrichten häufen sich

Fragen an den „Storchenvater“: Warum gibt es so viele tote Störche in der Region?

Leblose Störche in einem Nest in Offenburg, getötete Störche in Bühl – Fälle wie diese scheinen sich im Moment zu häufen. Ein Storchen-Experte erklärt im Kurz-Interview, ob das wirklich so ist und was die Gründe sein könnten.