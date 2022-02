Frau aus dem Raum Achern übergibt fünfstellige Summe an Betrüger

Ein Unbekannter hat am Dienstag einer Frau aus dem Raum Achern am Telefon mitgeteilt, dass ihre Enkelin angeblich einen schweren Unfall hatte. Er überzeugte die Frau, ihm deshalb einen hohen Geldbetrag zu bezahlen. Erst später fiel der Betrug auf.

Eine 72-Jährige aus dem Raum Achern ist am Dienstag Opfer eines sogenannten „Schockanrufs“ geworden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein unbekannten Betrüger telefonisch bei der Frau. In dem Anruf erzählte er ihr, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall gehabt habe und die Frau ihm in diesem Zusammenhang einen größeren Geldbetrag zahlen müsse.

Im Glauben, dass ihre Enkelin in Not geraten sie, hob die 72-Jährige eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich bei einer Bank ab. Das Geld wurde dann nach Anweisung des Anrufers in Rastatt übergeben.

Danach berichtete die Frau ihrer Tochter von der Geschichte. Erst da sei der Frau aufgefallen, dass es sich bei der ganzen Sache um einen erfolgreichen Betrugsversuch handelte, denn der Enkelin war laut der Tochter nichts passiert.

Die Polizei rief deshalb dazu auf, niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. „Schockanrufe“ wie dieser seien nur eine der vielen Methoden der Betrüger.