Tödlicher Verkehrsunfall

Frau stürzt mit ihrem Leichtkraftrad bei Baiersbronn eine Böschung hinunter

Eine 50 Jahre alte Frau ist am Samstag mit einem Leichtkraftrad bei Baiersbronn verunglückt. Sie kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, starb aber später an ihren Verletzungen.