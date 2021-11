Unfall an Kreuzung

Vorfahrt missachtet: Frau erleidet bei Unfall in Achern-Sasbachried leichte Verletzungen

Bei einem Unfall in Achern-Sasbachried ist am Samstagabend eine 43-Jährige leicht verletzt worden. Ein 78-Jähriger nahm dem Fahrzeug die Vorfahrt. Erst vor kurzem gab es an der gleichen Stelle einen dramatischen Unfall.