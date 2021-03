Frauen binden in Gamshurst Palmsträuße für guten Zweck

Das Binden von Palmsträußen gehört seit 35 Jahren zu einem schönen Brauch an Palmsonntag in Gamshurst.

Frauen der Frauengemeinschaft binden die Sträuße mit Liebe, Geschick und der Überzeugung, dass die „Gamshurster Palmen“ aus Buchs, Zeder, Kirschlorbeer und Stechpalmen etwas Besonderes sind und auch einen guten Zweck erfüllen.

Denn am Palmsonntag, 28. März, werden die Frauen nach gutem, alten Brauch ihre selbst gefertigten Palmsträuße vor dem Gottesdienst (Beginn 9 Uhr) verkaufen, deren Erlös wie seit 1986 einem sozialen Zweck zufließt. Dies ist auch in anderen Pfarreien in den hiesigen Seelsorgeeinheiten der Fall. Überall finden entweder an diesem Samstag oder Sonntag festliche Gottesdienste unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln statt.

„In den zurückliegenden Jahren haben wir örtliche soziale Aufgaben unterstützt, aber auch die kfd-Projekte Frauen in Not und Babyhospital in Bethlehem“, so Gisela Kaltenbach, in deren Hof an der Langen Straße auch Monika Brause und Hermine Gartner beim Palmbinden auf Abstand mithalfen.

120 Sträuße gebunden

Auch in anderen Häusern waren fleißige Frauen bei der Arbeit, denn um die 120 Sträuße müssen es aus der Erfahrung schon sein, die gebunden werden müssen. Die Palmen werden dann am Sonntag auch gesegnet und die die Gottesdienstbesucher nehmen sich mit nach Hause, befestigen sie am Kreuz oder stellen die Sträuße an einen besonderen Platz, als Zeichen der Erinnerung oder im Gedenken an den Tod Jesu.

„Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet seine Bahn. Zion, streu ihm deine Palmen, sieh, dein König kommt heran“: Die Verse dieses Kirchenliedes verweisen auf das Geschehen vor 2.000 Jahren, als Jesus in Jerusalem einzog und von jubelnden Menschen begrüßt wurde, die ihm mit Palmen gleichsam den „roten Teppich“ ausrollten. Doch aus Freude wurde Trauer, aus Leben wurde Tod. Das musste auch Jesus erfahren, als er wenige Tage gefangen und gekreuzigt wurde.

In den zurückliegenden Jahren haben wir örtliche soziale Aufgaben unterstützt. Gisela Kaltenbach, Frauengemeinschaft Gamshurst

Die Palmen sind ebenso fest im Judentum verwurzelt. Damit ist die Dattelpalmen gemeint, die im Land der Bibel zu den ältesten Nutzpflanzen gehört und ein wahrer multifunktioneller Baum ist. Sehr beliebt sind ihre süßen Früchte und sie passen perfekt zu dem „Land, in dem Milch und Honig fließen“.

Mit ihren starken, gefiederten Blättern wurden Dächer gedeckt, einfache Möbel gebaut und Körbe geflochten, das Holz wurde zum Hausbau verwendet. Mit Palmen werden die Dächer beim Laubhüttenfest gedeckt und in der Weisheitsliteratur werden sie als Bild verwendet, um den Gerechten und den Frevler miteinander zu vergleichen: Der eine orientiert sein Leben an Gott, sein Leben bringt Frucht und kann gedeihen wie die immergrüne Palme. Jener aber, der Gott ignoriert, gleicht einer vertrockneten Palme, deren Wurzeln das Wasser nicht mehr erreichen. Im Christentum ist die Palme auch ein Symbol für das Leben, den Gerechten und die Auferstehung, in diesem Sinne ist die Palme vielmals Attribut auf Bildern von Heiligen.