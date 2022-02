In Freibädern rund um Achern und am Achernsee wird gewerkelt

Ende Februar denken die meisten Menschen noch nicht ans Freibad oder den Baggersee. Es ist aber die Zeit, in der die Städte und Gemeinden ihr Bäder fit für die neue Badesaison machen. Aktuell wird das Strandbad-Gebäude am Achernsee saniert. In Sasbachwalden müssen Frostschäden beseitigt und in Kappelrodeck eine Wasserleitung unter der Liegewiese erneuert werden.

Die Wände des Strandbar-Gebäudes an der Badestelle am Achernsee sahen zuletzt nicht mehr gut aus. Sie hatten innen und außen Risse und aufgeplatzte Stellen. Die Stadt Achern hat deshalb einen Malerbetrieb beauftragt, die Innen- und Außenwände neu zu armieren, zu verputzen und zu streichen. Rund zwei Wochen Arbeit bedeutet das. Zuvor wurden alle Räume leergeräumt und die Schließfächer weggerückt. Am Ende bekommen auch die Türen und Zargen frische Farbe. Zum Beginn der Badesaison im Mai soll das Gebäude rundum wie neu aussehen.

Im Acherner Freibad stehen keine Sanierungen an. Zu den üblichen Saisonvorbereitungen zählen Wartungen an Heizung, Lüftung, Wasseraufbereitung und Chlorgasanlage. Die Becken und Wege müssen gereinigt, die Liegewiese mit Dünger und Rasensamen widerstandsfähig gemacht werden.

In Sasbachwalden kommt vor den Badegästen der Fliesenleger

In das Erlebnisbad Sasbachwalden kommt in diesem Jahr vor den Badegästen der Fliesenleger. Durch Frost beschädigte Fliesen werden ausgetauscht und die Fliesen in den Becken auf eventuelle Hohlstellen dahinter abgeklopft. Bereits erledigt ist nach Auskunft von Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) die Erneuerung von Filtern und Filterdüsen für die neue Badesaison. Um die Grünanlagen und Liegeflächen fit zu machen, helfen Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde den Angestellten im Bad.

Von „umfangreichen Vorarbeiten” für die Reaktivierung von Schwimmbecken, Schwimmbadtechnik und Grünanlagen nach dem Winter spricht der Bürgermeister von Ottenhöfen, Hans-Jürgen Decker (CDU). Diesen Sommer stehe den Gästen des Naturerlebnisbades Ottenhöfen erstmals ein neuer Parkplatz mit 75 zusätzlichen Stellplätzen zur Verfügung.

Ob es in der im Mai beginnenden Badesaison Einschränkungen wegen der Pandemie geben wird, müsse man abwarten, sagt der Rathauschef. Wenn es wieder Vorgaben zur Begrenzung der Besucherzahl gebe, werde man das „Ottenhöfener System” der vergangenen beiden Sommer umsetzen. Dabei werden die verfügbaren Plätze im Internet zugänglich machen.

Bürgermeisterin rechnet mit Einlass-Beschränkungen in den Bädern

„Ich gehe davon aus, dass wir auch in diesem Jahr eine Obergrenze haben, was die Anzahl der Badegäste betrifft”, meint Sonja Schuchter. Wenn es so komme, werde der Eintritt ins Erlebnisbad Sasbachwalden wieder über ein Buchungssystem laufen, das nur eine bestimmte Anzahl an Gästen zulässt. Sollte es keine Einschränkung geben, werde man „sehr gerne wieder auf Normalbetrieb umstellen“ und Eintrittskarten direkt an der Kasse verkaufen.

Noch könne niemand verlässlich sagen, unter welchen Bedingungen die Bäder in diesem Sommer geöffnet werden, teilt die Stadtverwaltung Achern mit . Das Hygienekonzept werde festgelegt, wenn die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg vorlägen: „Wir hoffen wir natürlich, dass das Pandemie-Geschehen bis zur Saisoneröffnung Mitte Mai weitere Erleichterungen zulässt.”

Personell sind die Bäder der Region gut aufgestellt. Die Stadtverwaltung in Achern erklärt, mit dem „bewährten Schwimmbadpersonal” in die neue Badesaison zu gehen. In Naturerlebnisbad Ottenhöfen steht das Team ebenfalls fest und soll wieder von der DLRG unterstützt werden. Die Gemeinde Sasbachwalden will ihr Team noch mit zwei Teilzeitkräften für die Kasse vervollständigen. Die Gemeinde Kappelrodeck sucht noch Aushilfen für die Badeaufsicht.