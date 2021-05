Die Freibäder rund um Achern rüsten sich zum Saisonstart. In Kappelrodeck darf bereits geschwommen werden: Pünktlich zu Beginn der Pfingstferien stand das beheizte Freibad bereit, um die ersten Badegäste aufzunehmen.

Quadratmeter Fläche pro Person schreiben die neuen Regeln des Landes vor. Für Kappelrodeck bedeutet das maximal 240 Besucher, die sich gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen. Die Kontaktdaten, so heißt es aus dem Rathaus, müssten zur Nachverfolgung erfasst und gespeichert werden.

Von 9 bis 13 Uhr gilt die Zeit für die Frühschwimmer, ab 14 Uhr beginnt die Besuchszeit für die Nachmittagsschwimmer. Neu, so informiert Bürgermeister Stefan Hattenbach (CDU), sei eine Abendkarte für spontane Badegäste.

Diese könnten, sofern genügend Kapazität vorhanden sei, ab 18 Uhr zum Schwimmen kommen. Genesen, geimpft oder getestet müssten alle Besucher sein. Nur Kinder unter sechs Jahren seien hier eine Ausnahme.

Sasbachwalden öffnet Anfang Juni

Anfang Juni soll das Freibad in Sasbachwalden in die Saison starten. Auf ein genaues Datum lässt sich Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) derzeit noch nicht festlegen. „In den kommenden Tagen soll noch geregelt werden, ob im Freibad tatsächlich ein täglicher Negativ-Test erforderlich ist“, erklärt sie. Die Preise der vergangenen Saison sind auch dieses Jahr gültig. Allerdings wurden für Vielschwimmer die Kontingente an Jahreskarten auf 220 begrenzt.

„Und die sind auch schon alle verkauft“, sagt Schuchter. Neu im Angebot seien Früh- und Abendschwimmer-Karten, die über die gesamte Saison gültig seien. 30 Euro kosten diese jeweils. Doch auch hier seien die Karten für den Vormittag schon vergriffen. „Nur für die Spätschwimmer gibt es noch einen kleinen Restbestand.“ Damit sei es dann möglich, ab 17.30 Uhr noch ein paar Runden zu drehen.

Anfang bis Mitte Juni soll es auch im Ottenhöfener Naturerlebnisbad wieder mit dem Badebetrieb losgehen. „Das kommt auf aufs Wetter an“, erklärt Bürgermeister Hans-Jürgen Decker (CDU). Den genauen Termin werde die Gemeinde bekanntgeben. Bis zu 300 Badegäste sind laut Decker zugelassen.

Webcam zeigt, wie viele Menschen im Freibad sind

Über eine Webcam auf der Homepage der Gemeinde könnten sich Badegäste informieren, wie groß die freien Kapazitäten seien. Auch in Ottenhöfen gilt zudem, dass der Zutritt nur mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest sowie einem vollständigen Impf- oder Genesungsnachweis möglich ist. „In der Badesaison 2021 wird es bei den günstigen Entgelten wie im Vorjahr bleiben“, verspricht Decker.

Am 1. Juni fällt im Freibad Renchen der Startschuss in die Badesaison, teilt Stefan Gutenkunst vom Renchener Bürgerservice mit. Die Stadt setzt erneut auf das Betriebs- und Hygienekonzept aus dem vergangenen Jahr. Es werden ausschließlich Saisonkarten verkauft.

Die Schwimmbadkasse bleibt wieder geschlossen und es wird Regelungen zur Besucherlenkung geben. Mit einem Zwei-Schicht-System von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr soll jeder Badegast genügend Freiraum haben.

Acherner Freibad startet am 28. Mai

Die Tore des Acherner Freibades öffnen sich an diesem Freitag. Und das, so erklärt Helga Sauer von der Pressestelle der Stadt, zu den bisherigen günstigen Eintrittspreisen und ohne zeitliche Beschränkungen beim Aufenthalt.

Für die Badegäste heißt das, dass sie zwischen 9 und 20 Uhr freies Badevergnügen haben. Auch hier werden Kontaktdaten gesammelt, über ein Ticketsystem werden tagesbezogene Einzeleintrittskarten ausgegeben.

An der Kasse gibt es keine Tickets. Insgesamt dürfen 430 Besucher das Freibad gemeinsam nutzen. Die Anzahl der Gäste in den Becken wird ebenfalls begrenzt und von den Badeaufsichten überwacht.

„Und auch einen Mund-Nasen-Bedeckung muss man dabei haben. Ohne diesen Schutz wird kein Einlass gewährt“, weist Sauer hin. „Getestet, geimpft oder genesen – wer keinen Nachweis vorlegen kann, darf nicht ins Bad und bekommt seinen Eintrittspreis nicht zurück erstattet“, erklärt die Rathaussprecherin.